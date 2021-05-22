До наглядової ради «Укроборонпрому» потрапила людина зі «славного» сімейства регіоналів

Зеленський призначив до наглядової ради сина одіозного депутата-регіонала

Президент Володимир Зеленський вирішив оновити наглядову раду державного концерну «Укроборонпром». Як повідомляє Офіс президента, відповідний указ підписаний сьогодні, 21 травня.

Нагадаємо, кого призначили у наглядову раду головного ВПК-підприємства країни.

В наглядову раду «Укроборонпрому» призначили ексміністра економіки Тимофія Милованова, який сам визнає, що є великим технократом «місцевого розливу».

Нагадаємо, що колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу 22 жовтня 2019 року відреагував на різкі слова олігарха Ігоря Коломойського щодо нього.

Нещодавно Милованов потрапив у скандал. Ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації. Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Додамо, що Милованов відмовився вибачатися перед Міжнародним валютним фондом за некоректний коментар у Facebook.

Щодо Олександра Григоровича Носова, то людина з таким ім’ям була власником і директором ТОВ «Дніпро Спецтех».

Крім Тимофія Милованова та Олександра Носова, Зеленський призначив до наглядової ради й Ростислава Шурму – сина одіозного депутата-регіонала Ігоря Шурми.

Ігор Шурма, не тільки активно підтримував Віктора Януковича на виборах 2004 року. Він ще й був заступником Михайла Добкіна, коли той був на посаді міського голови Харкова.

Водночас Ростислав Шурма, був гендиректором «Запоріжсталі». Досить довго протримався: з 2012 по 2019 рік. У 2010-2014 роках Ростислав Шурма був депутатом Донецької облради. Від «Партії регіонів».

У 2015 році його обрали головою Запорізької регіональної організації «Опозиційного блоку». А після місцевих виборів в тому ж році Шурма вирішив відмовитися від мандатів депутата Запорізької обласної та міської рад.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року, відомого академіка Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради Укроборонпрому.

Як повідомлялося, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну «Укроборонпром».