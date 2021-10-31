Помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний

Іван Залужний пройшов не тільки всю війну, а ще й японську кампанію

Довгожитель був дідусем бійця АТО, який захищав українські землі від російського окупанта

На 104-му році життя нас покинув ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР, учасник битви під Сталінградом Іван Анікеєвич Залужний. Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної державної адміністрації.

Довгожитель був дідусем бійця АТО Івана Гутніка-Залужного, який захищав українські землі від російського окупанта. Для запорізького захисника подвиги та звитяга діда стали прикладом у житті та предметом гордості.

Улітку 2014 року Іван Гутнік-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у 50 побратимів. Його посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців», – ідеться у повідомленні.

Легендарний запорізький ветеран пережив Голодомор1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. З початком війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та ювілейною медаллю «60 років визволення України від фашистських загарбників», двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За бойові заслуги», Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.

Нагадаємо, у суботу, 30 жовтня, у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.