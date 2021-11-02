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    Україна розробила та починає виробляти новий різновид боєприпасу

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    Нова граната відправиться до військ вже у найближчі місяці - Україна розробила та починає виробляти новий різновид боєприпасу
    Нова граната відправиться до військ вже у найближчі місяці
    фото: скріншот з відео

    До поточного часу аналогічні боєприпаси могли виготовляти лише у 12 країнах світу

    Вперше за роки Незалежності українські конструктори розробили з «нуля» гранату для автоматичного та підствольного гранатометів. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

    Боєприпас вироблятимуть на військовому заводі «Імпульс» у Шостці. За кілька місяців перші партії планують відправити у військо.

    Гендиректор конструкторського бюро «Вектор» Віталій Жуков вважає подію історичною. За його словами, лише 12 країн у світі здатні самотужки виробляти подібні боєприпаси. Також він зазначає, що нові гранати суттєво перевершують старі радянські зразки.

    Вітчизняна граната має особливість – вона не вибухатиме при стрільбі на близьку відстань. Це було зроблено навмисне, щоб боєприпас при стрільбі не травмував самого бійця.

    До того ж, кожна граната обладнана самоліквідатором на випадок, якщо поцілить у м’який сніг чи зрикошетить. На відміну від відповідного радянського зразка, вітчизняний боєприпас все одно вибухне.

    Розробка гранати тривала близько двох років. Оскільки у військах кількість аналогічних боєприпасів була обмеженою, останніми роками їх закуповували в інших країнах.

    Раніше повідомлялося, що американці збираються збудувати у Житомирі патронний завод.

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    Теги: армія війна завод Україна боєприпаси
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    Україна розробила та починає виробляти новий різновид боєприпасу