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    Біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео)

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    У Копичинцях 2 листопада впала водонапірна вежа - Біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео)
    У Копичинцях 2 листопада впала водонапірна вежа
    скріншот з відео

    Жертв та постраждалих немає

    У Копичинцях Тернопільської області сьогодні, 2 листопада, впала водонапірна вежа. Відео інциденту опублікував Тelegram-канал First.

    Повідомляється, що водонапірна вежа впала на території дитячого садка «Барвінок».

    «У Тернопільській області, місто Копичинці, прямо на території дитячого садка «Барвінок» впала водонапірна вежа», – йдеться у повідомленні каналу.

    Зазначається що жертв та постраждалих немає.

    Раніше повідомлялося, що у Росії водонапірна вежа впала на комунальників, які приїхали її лагодити (відео).

    Теги: аварія Тернопільщина дитячий садок
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    Біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео)