Біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео)
У Копичинцях 2 листопада впала водонапірна вежа
скріншот з відео
Жертв та постраждалих немає
У Копичинцях Тернопільської області сьогодні, 2 листопада, впала водонапірна вежа. Відео інциденту опублікував Тelegram-канал First.
Повідомляється, що водонапірна вежа впала на території дитячого садка «Барвінок».
«У Тернопільській області, місто Копичинці, прямо на території дитячого садка «Барвінок» впала водонапірна вежа», – йдеться у повідомленні каналу.
Зазначається що жертв та постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що у Росії водонапірна вежа впала на комунальників, які приїхали її лагодити (відео).