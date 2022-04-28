Політолог влаштував одиночний пікет проти відомої компанії, яка працює в РФ (відео)

Після того, як з боку РФ та Білорусі полетіли ракети, ми маємо працювати в унісон із західними партнерами

Микола Давидюк: «Як ми можемо закликати виводити західні компанії з ринку Росії та Білорусі, якщо наші, такі як Parimatch там присутні?»

Бойкот ринків Росії та Білорусі, мають стати ще більш ізольованими ніж ринок Північної Кореї, Куби чи Сирії, – заявив політолог Микола Давидюк у своєму відеозверненні, яке він розмістив у Facebook.

«Яким чином ми можемо закликати виводити західні компанії з ринку Росії та Білорусі, якщо наші, такі як Parimatch там присутні? Це ганебна практика компанії, коли на ворожих ринках ведеться активна бізнес-діяльність, а в рідній країні із цих ринків летять ракети в жилі квартали», – стверджує політолог.

На думку Давидюка, у довоєнній роботі на цих ринках не треба нікого звинувачувати, але після того, як з боку РФ та Білорусі полетіли ракети, ми маємо працювати в унісон із західними партнерами.

«Практики «липецьких фабрик» зразка першої війни мають бути забуті. Може бути мільйон сентиментів, але Starbucks не працює в Палестині, а Samsung не веде бізнес у Північній Кореї. Неприпустимо своїми податками підтримувати війська окупанта, бо виходить, що однією рукою ми воюємо, а другою намагаємося на цьому заробляти», – зазначив експерт.

Parimatch й досі працює в країнах-агресорах?

Як повідомляли ЗМІ, Parimatch відкликав франшизу в Росії, але це не означає, що компанія припиняє там працювати, отримувати прибутки й фінансувати податками країну-агресора.