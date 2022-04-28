Російські офіцери розстрілюють своїх солдат, які відмовляються воювати (аудіо)

У голосових повідомленнях російський окупант детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням»

Російське військове командування почало розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну. Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, яку оприлюднила Служба безпеки України.

З'ясувалося, що російські офіцери почали стріляти у своїх солдатів, щоб змусити їх наступати на Україну.

«Мої також стали дуже боятися. Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без толку», – поскаржився окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».

«Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 осіб у найкращому разі. На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей ... з них половина боягузів, панікерів», - розповідає він.

Також зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому.

«Додому: дітей, дружину обійняти. А потім - до бл**ів! Щоб багато-багато було, і більше нічого не хочеться», – резюмує росіянин.

Раніше СБУ оприлюднила фрагмент переписки окупанта, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.