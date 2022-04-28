Друга фаза війни. Експерт озвучив головну проблему Путіна

Путін не оголошує відкриту мобілізацію, але навіть вона йому не допоможе, бо в армію прибуде поповнення низької якості

Відкриту мобілізацію у Росії не оголошують, вона відбувається приховано

Росія розпочала другу фазу війни проти України, але не накопичує сили. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

За словами експерта, росіяни кидають у бій усіх військових, хто є в наявності.

«Це означає, що росіяни не мають можливостей накопичити достатньо сил. Склад російських сухопутних військ – 280 тисяч, з яких вони завели 90 тисяч. І з них вже чверть втратили», – пояснив Згурець.

За його словами, рашисти можуть підтягнути ще залишки морської піхоти, а також десантні бригади, «які, до речі, також зазнали суттєвих втрат».

Сергій Згурець відзначив, що Росія не оголошує відкриту мобілізацію, а проводить її приховано. Втім, додав він, мобілізація означає «отримання «гарматного м’яса» низької якості».

Нагадаємо, що, через кадровий голод, на окупованій Луганщині окупанти мобілізують на передову студентів вишів.

Тож рашисти почали проводити «мобілізацію» навіть на тимчасово захопленій території Херсонської області.