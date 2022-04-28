  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Друга фаза війни. Експерт озвучив головну проблему Путіна

    Путін не оголошує відкриту мобілізацію, але навіть вона йому не допоможе, бо в армію прибуде поповнення низької якості - Друга фаза війни. Експерт озвучив головну проблему Путіна
    Путін не оголошує відкриту мобілізацію, але навіть вона йому не допоможе, бо в армію прибуде поповнення низької якості
    фото із відкритих джерел

    Відкриту мобілізацію у Росії не оголошують, вона відбувається приховано

    Росія розпочала другу фазу війни проти України, але не накопичує сили. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

    За словами експерта, росіяни кидають у бій усіх військових, хто є в наявності.

    «Це означає, що росіяни не мають можливостей накопичити достатньо сил. Склад російських сухопутних військ – 280 тисяч, з яких вони завели 90 тисяч. І з них вже чверть втратили», – пояснив Згурець.

    За його словами, рашисти можуть підтягнути ще залишки морської піхоти, а також десантні бригади, «які, до речі, також зазнали суттєвих втрат».

    Сергій Згурець відзначив, що Росія не оголошує відкриту мобілізацію, а проводить її приховано. Втім, додав він, мобілізація означає «отримання «гарматного м’яса» низької якості».

    Нагадаємо, що, через кадровий голод, на окупованій Луганщині окупанти мобілізують на передову студентів вишів.

    Тож рашисти почали проводити «мобілізацію» навіть на тимчасово захопленій території Херсонської області.

    Читайте також: Хто бомбить Брянськ? Пояснює військовий експерт Сергій Згурець
    Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Друга фаза війни. Експерт озвучив головну проблему Путіна