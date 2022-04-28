«Будете ви Кримом». Хто допомагає росіянам робити «ХНР»

Окупанти поспішають створити «Херсонську народну республіку»

Після Великодня рашисти перейшли до більш рішучіших дій на території, яку вони відносно легко захопили у перші дні війни. Йдеться про Херсонську область на межі з окупованим Кримом. Як повідомили «Главкому» у Херсонській обласній військовій адміністрації, станом на 27 квітня, окуповано майже всю територію Херсонщини. Вільними є три громади: Нововоронцовська, Високопільська і Кочубеївська, це приблизно 15-17 населених пунктів із 696 сіл і містечок області.

Попри виграшну для себе ситуацію росіяни на Херсонщині особливо не рвалися одразу оформляти свою владу триколором на українських адмінбудівлях. Прощупували ґрунт, «маринували» голів громад, депутатів та активістів: викрадаючи їх, намагалися схилити до співпраці. У підсумку у полон потрапило 35 осіб і з них 17 вдалося визволити.

Просування «русского міра» у маси у перші дні окупації розбивалося об велелюдні мирні мітинги мешканців Херсона. Люди з плакатами «Херсон – це Україна» протистояли солдатам з автоматами і російськими шевронами. З аналогічною «зброєю» люди виходили на вулиці окупованих Каховки, Голої Пристані, Новотроїцького...

Жителі Херсона вийшли на мітинг проти російської окупації (фото з відкритих джерел)

«Раніше окупанти не забороняли українські прапори на адмінбудівлях. Однак протягом останніх двох діб почали масово знімати українську символіку. Зокрема, 27 квітня, при в’їзді до Каховки, зняли тризуб. Поведінка окупантів змінилася із агресивно-лояльної на повністю агресивну. Це помітно під час проукраїнських мітингів, коли до мирних учасників застосовують гранати та стрілецьку зброю», – заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Один із таких мітингів у середу, 27 квітня, завершився серйозними пораненнями для, як мінімум, чотирьох херсонців: 71-річна жінка з розривом легенів і опіком грудної клітки; 50-річний чоловік з відкритим переломом ноги; двоє чоловіків з хімічними опіками очей та носоглотки.

Окупанти перейшли до наступу на місцеву владу. Показово це зробили у Херсоні – обласному центрі, який чотири дні лютого, весь березень і майже весь квітень жив під керівництвом українського мера Ігоря Колихаєва. Ввечері 25 квітня російські солдати зайшли до будівлі міськради, забрали ключі і поставили свою охорону. Наступного там відбулася нарада, за результатами якої окупанти представили нового «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

Фактор Колихаєва

«Вас як журналіста, не дивує ситуація, коли окупанти викрадають різних чиновників, мерів, а з нашим Колихаєвим нічого подібного не стається? Складається враження, що Херсон заздалегідь злили росіянам», – ділиться висновками депутат Херсонської міської ради. Він нині воює у складі Збройних силах України, тож попросив «Главком» не вказувати його прізвище заради безпеки родичів.

Ігор Колихаєв – не чужий для Херсонщини. Він тут народився і з 1995 року вибудовує бізнес. За даними Youcontrol, Колихаєву належить група компаній «Продексим», що спеціалізується на виробництві та експорті сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, соняшник тощо). Земельний банк – 20 тис. га у Херсонській області.

Як і більшість успішних українських бізнесменів, подався у політику. У 2015 році від Блоку Петра Порошенка зайшов депутатом у Херсонську облраду. На позачергових парламентських виборах 2019 року переміг у мажоритарному окрузі на Херсонщині, залишивши позаду кандидата від дуже популярної на той час президентської партії «Слуга народу».

Ігор Колихаєв – не чужий для Херсонщини, у нього тут і бізнес, і політичні зв’язки (фото з відкритих джерел)

Пропрацювавши рік нардепом, Колихаєв повернувся у Херсон і виграв мерські вибори. При цьому головний його конкурент, триразовий мер Херсона і ексрегіонал Володимир Сальдо взяв удвічі менше голосів. Також до ради Колихаєв завів депутатів від партії власного імені. Що цікаво: Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» до лютого 2020 року носила назву Всеукраїнське об’єднання «Відродження України». Це поширена серед українського політикуму практика: під вибори відбувається купівля «пустої» партії, яку надалі відповідно брендують і надають широкої впізнаваності.

Як розповів «Главкому» вище згаданий херсонський депутат, після місцевих виборів 2020 року перше засідання фракції Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» відбулося спільно із фракцією «Опозиційна платформа – За життя». ОПЗЖ узяли друге місце на виборах. Для більшості депутатів з промерської партії це виглядало дикістю. Проте вже тоді існував негласний політичний союз між цими двома політичними силами, які, по суті, разом сформували більшість у Херсонській міській раді. Крім цього, мер Колихаєв почав роздавати посади людям, близьким до ОПЗЖ.

«Часто всередині мерської фракції з’являлися цілком логічні питання на кшталт, чий мер – наш чи ОПЗЖ?» – розповів співбесідник «Главкома».

Показовим, за його словами, був перший день широкомасштабного вторгнення. О 5 ранку, коли Росія вдарила ракетами по військових об’єктах України, її десант вже висадився на Антонівському автомобільному мосту у Херсоні. О 8 ранку мер Колихаєв зібрав депутатів ради, які ще не встигли «стати на лижі». Наш співрозмовник переповідає спіч мера перед «залишками» депутатського корпусу (глава міста спілкується російською мовою): «Нам всем нужно сохранять спокойствие, все будет хорошо. Нужно, чтобы работал транспорт, нужно, чтобы люди не боялись… Еще хочу всем сказать: при любом развитии обстоятельств, я остаюсь в Херсоне».

«Даруйте, як таке може говорити будь-який чиновник, коли місто захопили російські солдати? Вони (чиновники, – «Главком») мають одразу покидати місто. У Херсоні не було ані української армії, ані тероборони, на яких міська влада могла би опертися. Поліція була негласно розпущена, а ідеолога «муніципальної варти» Іллю Карамалікова через два місяці затримала СБУ за підозрою у держзраді. Тобто, останніх два місяці Колихаєв, перебуваючи у міській раді, так само взаємодіяв з окупантами? А як можна було не взаємодіяти?» – обурюється місцевий депутат. До речі, Карамаліков є депутатом міськради від партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити».

У квітні 2022-го Херсонська обласна прокуратура повідомила Кармалікову про підозру за статтею «державна зрада», а суд арештував. Правоохоронці наголосили, що Ілля Карамаліков перейшов на бік ворога. Маючи доступ до документів, він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора, відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію.

Окрім цього, підозрюваний, за даними слідства, закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу російських військовослужбовців та сприяв ремонту їхньої техніки. А також активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів про прихід «русского міру» на Херсонщину.

Але повернімося до Ігоря Колихаєва. Офіційно окупанти «зняли» його з посади 26 квітня. Того ж дня мер розмістив у Facebook два листи: до президента Володимира Зеленського і начальника Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути з проханням надати йому покрокові інструкції, що робити далі. Навіщо це робити у соцмережі – риторичне питання…

Офіційний лист мера Херсона Ігоря Колихаєва до центральної влади, після того як його «звільнили» окупанти (фото: Facebook Колихаєва)

У коментарі «Главкому» начальник обласної військової адміністрації Геннадій Лагута зазначив, що Ігор Колихаєв вже тоді мав розроблений законною владою алгоритм дій, за яким він та керівники комунальних підприємств повинні були діяти у разі захоплення влади окупантами. Всі мери громад Херсонщини отримали такі ж інструкції.

«Зважаючи, що українські символи знято з адмінбудівлі міськради Херсону та призначено псевдокерівників, радив би Ігорю Вікторовичу виїхати з міста, якщо він не співпрацює з окупантами. Однак він цього не хоче робити і просить від мене знов інструкцій. Але я йому раніше їх видав, – розповів Лагута. Він також додав, що на його думку «за ці два місяці Ігор Колихаєв зберіг у Херсоні українство, працював комунальний транспорт і вивозилося сміття».

Про Олександра Кобця, який волею окупантів став «мером», майже нічого не відомо. Лагута каже, що до 1991 року той мешкав у Херсоні і був співробітником КДБ.

«Воскресіння» Сальдо

Посаду Геннадія Лагути, який з перших днів війни, разом із командою Херсонської ОДА, переїхав до Миколаєва, росіяни закріпили за Володимиром Сальдо. Це досвідчений політик з послідовною проросійською позицією та обширними зв’язками.

Більше десяти років він перебував у Партії регіонів і обирався нардепом VII скликання від цієї політсили. Крім цього, тричі був мером Херсона. Нині є депутатом Херсонської міської ради від партії свого імені – Блоку Володимира Сальдо.

Між іншим, у Зеленського ще у середині березня записали Блок Сальдо до когорти організацій і партій, що ведуть антиукраїнську діяльність. І на час війни указом президента призупинено функціонування цієї політсили.

Публічно Сальдо активізувався в окупованому росіянами Херсоні 13 березня ­– тоді купка людей, серед яких був він, його колега з міськради Ігор Семенчев і так званий блогер Кирило Стремоусов, провели мітинг із прапорами СРСР. Настільки невдалий, що з нього кепкували місцеві мешканці у соцмережах.

Володимир Сальдо став «губернатором» Херсонщини з подачі російських окупантів (Фото: Facebook Ivan Antypenko)

За кілька днів ці ж персонажі зібралися у будівлі Херсонської облради, де провели незаконне засідання створеного окупантами псевдооргану влади – «Комитет спасения «За мир и порядок». Обласна прокуратура миттєво відкрила кримінальне провадження за фактом надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчиненій в умовах воєнного стану.

«Будівлю Херсонської ОДА окупанти зайняли з перших днів війни, там працює так звана «комендатура» росіян. За моєю інформацією, Сальдо осів у будівлі Апеляційного суду Херсону поблизу облдержадміністрації. Що вони робитимуть? Можуть постаратися провести псевдореферендум. Певні рухи з цього приводу вже робляться. Зокрема, окупанти роздають гуманітарку місцевому населенню за паспортними даними. Плюс, дали запит до кожної громади Херсонщини щодо людей, котрі перебувають на обліку у соцзахисті чи одержують пенсії. Тож вони можуть сфальсифікувати «референдум», прикрившись справжніми прізвищами», – розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації.

Місцевий депутат у свою чергу зазначає, що у Сальдо, здебільшого, «бабусячий» рейтинг. «Якщо у Колихаєва більша впізнаваність у соціальних мережах, де розрахунок робиться на молодь, то електорат Сальдо – люди старшого віку. При цьому, він ще й медійно впізнаваний. Взагалі, окупанти намагаються піднести Херсон таким собі «образцово-показательным» містом. Наприклад, їде херсонець містом, а поряд зупиняться російський «Тигр» і пропускає його на перехресті. Або приходять росіяни на одне з підприємств Херсона, не маючи ключів. Директор каже: не відкрию двері, розбивайте скло. А ті у відповідь: «Вы чего? Мы же по-хорошему, мы только против «нациков», – резюмував херсонський депутат.

«ХНР» – ідея фікс росіян

У зведеннях Генштабу була інформація, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти готуються провести «референдум». Зокрема, друкують бюлетені, уточнюють особисті дані місцевих жителів.

З ідеєю створення фейкової «Херсонської народної республіки» окупанти носяться від самого початку вторгнення, але зараз цей процес отримує все чіткіші контури. Маріонеткову «владу» вже призначили, а у середу, 27 квітня російське видання «Медуза», з посиланням на джерела з адміністрації президента Росії написало, що росіяни планують «референдум» про створення «ХНР» приблизно на 14-15 травня. Також у ці дні вони намагатимуться, знову ж таки шляхом «референдумів», включити «ДНР» та «ЛНР» до складу Росії.

Олешківський (Херсонська область) міський голова Євген Рищук у коментарі «Главкому» зазначив, що у розмовах представники Росії не приховують справжньої мети: «Будете ви Кримом. Олешкам і Херсонщині пощастило найбільше, ніж усій Україні, – кажуть вони. – Тобто росіяни всерйоз виношують ідею перетворення Херсонщини у невизнану республіку».

У той же час, мер Херсона Ігор Колихаєв у свіжому інтрев’ю зауважив, що росіяни планують перетворити Херсон на Крим, але не створюючи «ХНР», а просто приєднавши його до окупованого півострова.

«Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони, швидше за все, (планують область – «Главком.) приєднувати до (Криму – «Главком»). Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає», – запевнив міський голова, якого відсторонили окупанти.

«Рублева зона» та провокації

Перші резонансні заяви представників «нової влади» на Херсонщині вийшли у прокремлівському інформагентстві «РИА Новости». Озвучити їх довірили вищезгаданому колаборанту Кирилу Стремоусову, який тепер має посаду «заступника голови військово-цивільної адміністрації» захопленого регіону. Він сказав, що, по-перше, окупанти пустять воду до Криму і «водної блокади півострова ніхто більше не допустить». А по-друге, з 1 травня Херсонська область входить до «рублевої зони». Стреумоусов заявив, що «перехідний період» триватиме близько чотирьох місяців: у цей час паралельно з гривнею окупанти запустять російський рубль.

У цьому контексті міський голова Олешок згадав розмову із росгвардієцем, який обіцяв «навести порядок» в українському місті. «Він цікавився зарплатнею лікарів. Кажу, що медики отримують від $1 тис. і вище. Це ж факт. Мінімальна зарплата у лікарів становить 20 тис. грн, плюс надбавки за вислугу, от і виходять солідні суми. Приміром, у березні 2022-го лікарю-хірургу виплатили 38 тис. грн. Від такої інформації у представника росгвардії очі зробилися круглими і ледь не повилазили. Тому й не дивно, що у Генічеську не пішов російський рубль. Окупант пропонував тамтешнім вчителям 10 тис. російських рублів, що становить 3 тис. грн. Освітяни, які отримують набагато більші зарплати, не піддалися на вказану провокацію. Тобто навіть не патріотизмом, а чистою економікою Україна переграє Росію», – констатував мер.

Вночі 28 квітня у Херсоні пролунали вибухи. За твердженням росЗМІ, удар з ракетного комплексу «Точка-У» завдали з боку Миколаївської області, яку контролюють Збройні сили України. Проте місцеві жителі свідчать: на власні очі бачили, що окупанти посеред міста самі влаштували обстріл. Очевидно, що ця провокація влаштована з розрахунком вплинути на херсонців. Така ж практика росіян поширена на інших окупованих територіях – гатити по людях і спорудах і перекладати відповідальність на ЗСУ. Тому це ще один спосіб пришвидшити оформлення «Херсонської народної республіки».

Віталій Тараненко, «Главком»