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    Події в Україні

    Полонений російський пілот після приземлення вбив беззбройного українця

    Красноярцев після приземлення вбив беззбройного українця - Полонений російський пілот після приземлення вбив беззбройного українця

    Красноярцев після приземлення вбив беззбройного українця

    фото: скріншот з відео

    Житель Чернігівщини погнався за ворогом з вилами або іншим інструментом

    Російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон. Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.

    Інформацією Красноярцев поділився в інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

    Пілота збили на околиці Чернігова. Він приземлився на дах будинку і почув голоси людей за парканом. Городяни кричали: «Росіянин, виходь».

    Красноярцев вирішив бігти і сховатися в сусідньому дворі в сараї. За словами пілота, за ним погнався невідомий чоловік з вилами або чимось схожим. Окупант вистрілив і вбив беззбройного українця. Свої дії Красноярцев виправдовує «автоматизмом», мовляв, мозок віддавав команди ховатися і стріляти. Пілот заявив, що потім неодноразово шкодував про застосування зброї.

    Нагадаємо, українська армія, 5 березня, взяла в полон чергового окупанта. Ним виявився російський льотчик Сашко Красноярцев, який був збитий у небі над українським містом Чернігів, який російські окупанти бомбять уже кілька днів.

    Бомбардування російською авіацією Чернігова забрало життя 47 людей.

    Окупант лише у полоні «усвідомив» тяжкість скоєного, але все одно хотів довести, що лише виконував накази.

    Теги: росія окупанти війна полон Україна Чернігів льотчик окупація #stoprussia
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    Полонений російський пілот після приземлення вбив беззбройного українця