На Київщині зберігається невелика напруга в районі Ірпеня

ЗСУ контролюють величезну кількість області, а Макарів поки в сірій зоні

Українські збройні сили контролюють Київщину і працюють над унеможливленням ведення артилерійського вогню супротивником. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в UkraineMediaCentre Kyiv.

«Ситуація в Києві та навколо Києва стабільна, контрольована повністю нашими збройними силами. Є невелика напруга в районі Ірпеня: ситуація напружена, але повністю нами контрольована. На сьогодні на броварському та бориспільському напрямках противник зупинив свої наміри здійснення переміщень, до активних дій не готовий. Це засвідчують і радіоперехоплення, і наші дані розвідки. На напрямку Ірпеня противник намагається відновити наступ і повністю захопити Ірпінь. Ці спроби успіху не мають», – йдеться в повідомленні.

За словами бригадного генерала, ЗСУ контролюють величезну кількість області, а Макарів поки в сірій зоні.

«Нами майже повністю взята під контроль величезна територія. Вживається заходів щодо унеможливлення ведення вогню з артилерії по місту та його околицях. На сьогодні завдання майже повністю виконане, за винятком Ірпеня і Лютіжа, де противник наносить вогневі ураження по цих містах. Макарів на сьогодні перебуває у сірій зоні. Він не контрольований ніким. У противника не вистачає запасів, атакує наскоками», – розповів Грузевич.

Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.