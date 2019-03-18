П'яний молодик на джипі перекинувся, тікаючи від поліції. Відео з Хмельницького
-
Розсилка
Мати порушника «висповідала» його просто на місці ДТП
За даними патрульної поліції області, 11 березня на службу 102 надійшла інформація про те, що водій у стані сп’яніння сів за кермо автомобіля Chery та поїхав у невідомому напрямку. Прямуючи на місце правопорушення, інспектори помітили автомобіль із орієнтування на вулиці Тернопільська у Хмельницькому. Інспектори надали кермувальнику автомобіля Chery вимогу про зупинку транспортного засобу, на яку чоловік не відреагував та почав утікати, інформує ngp-ua.info.
В дворі одного з будинків водій допустив наїзд на бордюрний камінь та дерево, в результаті чого транспортний засіб перекинувся на дах. Під час ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій жодних травм не отримав.
Під час спілкування із водієм інспектори одразу помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку. Кермувальник відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння як на місці, так і у медичному закладі.
На місцевого мешканця, 1993 року народження, патрульні оформили адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (керування із ознаками алкогольного сп’яніння) КУпАП, протокол за статтею 124 (за вчинення дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП та протокол за статтею 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
На місці ДТП мати правопорушника негативно відреагувала на вчинок свого сина.
«Ти нас втаскав у таке лайно! У тебе вагітна дружина, можеш заради неї бути людиною?.. Прохмелієш, тоді з тебе знімуть наручники. А зараз, що тобі кажуть, те і робиш із закритим ротом», – заявила вона.