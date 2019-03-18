П'яний молодик на джипі перекинувся, тікаючи від поліції. Відео з Хмельницького

За кермом авто був мешканець Хмельницького 1993 року народження

Мати порушника «висповідала» його просто на місці ДТП

За даними патрульної поліції області, 11 березня на службу 102 надійшла інформація про те, що водій у стані сп’яніння сів за кермо автомобіля Chery та поїхав у невідомому напрямку. Прямуючи на місце правопорушення, інспектори помітили автомобіль із орієнтування на вулиці Тернопільська у Хмельницькому. Інспектори надали кермувальнику автомобіля Chery вимогу про зупинку транспортного засобу, на яку чоловік не відреагував та почав утікати, інформує ngp-ua.info.

В дворі одного з будинків водій допустив наїзд на бордюрний камінь та дерево, в результаті чого транспортний засіб перекинувся на дах. Під час ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій жодних травм не отримав.

Під час спілкування із водієм інспектори одразу помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку. Кермувальник відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння як на місці, так і у медичному закладі.

На місцевого мешканця, 1993 року народження, патрульні оформили адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (керування із ознаками алкогольного сп’яніння) КУпАП, протокол за статтею 124 (за вчинення дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП та протокол за статтею 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

На місці ДТП мати правопорушника негативно відреагувала на вчинок свого сина.

«Ти нас втаскав у таке лайно! У тебе вагітна дружина, можеш заради неї бути людиною?.. Прохмелієш, тоді з тебе знімуть наручники. А зараз, що тобі кажуть, те і робиш із закритим ротом», – заявила вона.