На Київщині поліцейський застосував зброю, щоб зупинити п’яного водія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тікаючи від правоохоронців, водій скоїв ДТП Фото: Нацполіція

Вміст алкоголю в крові 33-річного водія-втікача становив 0,6 проміле

У смт Іванків під час несення нічного чергування група реагування патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинила водія автомобіля Opel Omega. Водій, а ним виявився 33-річний житель Житомирщини, поводив себе зухвало і наряд поліції був змушений викликати допомогу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Так, підійшовши до автівки, поліцейський представився, повідомив причину зупинки та попрохав водія пред'явити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного. Однак керманич автівки відмовився пред'являти будь-які документи і разом з пасажиром почав себе зухвало поводити. Коли поліцейським прибула допомога, водій автомобіля Opel раптово почав рух заднім ходом і допустив зіткнення зі службовим авто, який стояв позаду. Потім почав тікати з місця події, ледве не здійснивши наїзд на працівників поліції та свідків правопорушення», - розповіли в поліції.

Усвідомлюючи загрозу життю та здоров'ю людей, працівник поліції здійснив два попереджувальних постріли. Це правопорушника не зупинило і він, тікаючи від правоохоронців, скоїв ДТП.

В результаті аварії автомобіль зазнав механічних пошкоджень і не зміг рухатися далі. Водій зі своїм пасажиром намагалися пішки втекти у ліс, але були затримані працівниками поліції.

Встановлено, що вміст алкоголю в крові 33-річного водія-втікача становив 0,6 проміле. Відносно чоловіка, який керував транспортним засобом без водійського посвідчення, складено три адміністративні протоколи за статтями 124, 126, 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адмінматеріали направлені будуть до суду для прийняття рішення.

Також поліцейські встановили, що наприкінці 2018 року відносно жителя Житомирщини працівники поліції склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

За фактом опору працівникові правоохоронного органу відрито кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України. Триває слідство.