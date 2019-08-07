П'ять років тому відбувся обстріл елітного житлового комплексу в Донецьку. Моторошне відео



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Того страшного дня в результаті обстрілів житлових кварталів Донецька загинули четверо мирних жителів

7 серпня 2014 році в Донецьку внаслідок артобстрілу постраждав елітний житловий комплекс «Замковий». Сам комплекс складається з шести 18-поверхових будинків та комерційних будівель.

Варто зазначити, що за інформацією Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації того страшного дня в результаті обстрілів житлових кварталів Донецька загинули четверо мирних жителів - один на території Міської лікарні № 1 (лікарня ім. Вишневського), один - в Кіровському районі та двоє - в Петровському районі міста.