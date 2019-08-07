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    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)

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    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)
    Фото: lg.npu.gov.ua

    Підозрюваних затримали під час продажу 30 гранат із запалами, під час обшуку в них вилучили 20 ручних протитанкових гранатометів і дві упаковки патронів калібру 7,62 мм

    Співробітники Національної поліції затримали трьох чоловіків за підозрою в торгівлі ручними протитанковими гранатометами (РПГ), грантами, патронами і вибухівкою в Луганській і Донецькій областях. Про це йдеться у повідомленні управління Нацполіції в Луганській області.

    За даними відомства, правоохоронці протягом кількох місяців документували торгівлю підозрюваними зброєю і боєприпасами.

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    Підозрюваних затримали під час продажу 30 гранат із запалами.

    Під час обшуку в них вилучили 20 ручних протитанкових гранатометів і 2 упаковки патронів калібру 7,62 мм.

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    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)
    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)
    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)
    На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)
    Фото: lg.npu.gov.ua

    Розпочато досудове розслідування за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

    Слідство встановлює походження зброї та боєприпасів, канали їх постачань і збуту.

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