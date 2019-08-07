На Луганщині поліція затримала трьох підозрюваних у торгівлі РПГ і гранатами (фото)



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Фото: lg.npu.gov.ua

Підозрюваних затримали під час продажу 30 гранат із запалами, під час обшуку в них вилучили 20 ручних протитанкових гранатометів і дві упаковки патронів калібру 7,62 мм

Співробітники Національної поліції затримали трьох чоловіків за підозрою в торгівлі ручними протитанковими гранатометами (РПГ), грантами, патронами і вибухівкою в Луганській і Донецькій областях. Про це йдеться у повідомленні управління Нацполіції в Луганській області.

За даними відомства, правоохоронці протягом кількох місяців документували торгівлю підозрюваними зброєю і боєприпасами.

Підозрюваних затримали під час продажу 30 гранат із запалами.

Під час обшуку в них вилучили 20 ручних протитанкових гранатометів і 2 упаковки патронів калібру 7,62 мм.

Розпочато досудове розслідування за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Слідство встановлює походження зброї та боєприпасів, канали їх постачань і збуту.