Шаурма, Одеса і Трускавець, а на Донбасі за минулу добу загинуло четверо наших бійців
Зображення: 24 канал
Війна нікуди не зникла. І не зникне, навіть якщо все відвернуться
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Четверо погибших за сутки. Говорите, перемирие? Хороший телефонный разговор, шаурма, Одесса и Трускавец?
И приколы давайте вспомним типа: А то что, Путин нападет?
Война никуда не исчезла. И не исчезнет, даже если все отвернутся. И независимо от фамилии президента это наша реальность.
Кстати, одичалые не продвинулись ни на шаг. Это уточнение, чтобы люди не нервничали в киевских кафе...
Джерело: блог Кирила Сазонова
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