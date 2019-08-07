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    Думки вголос

    Шаурма, Одеса і Трускавець, а на Донбасі за минулу добу загинуло четверо наших бійців

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Зображення: 24 канал - Шаурма, Одеса і Трускавець, а на Донбасі за минулу добу загинуло четверо наших бійців
    Зображення: 24 канал

    Війна нікуди не зникла. І не зникне, навіть якщо все відвернуться

    Мовою оригіналу

    Четверо погибших за сутки. Говорите, перемирие? Хороший телефонный разговор, шаурма, Одесса и Трускавец?

    И приколы давайте вспомним типа: А то что, Путин нападет?

    Война никуда не исчезла. И не исчезнет, даже если все отвернутся. И независимо от фамилии президента это наша реальность.

    Кстати, одичалые не продвинулись ни на шаг. Это уточнение, чтобы люди не нервничали в киевских кафе...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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