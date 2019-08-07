Шаурма, Одеса і Трускавець, а на Донбасі за минулу добу загинуло четверо наших бійців

Зображення: 24 канал

Війна нікуди не зникла. І не зникне, навіть якщо все відвернуться

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Четверо погибших за сутки. Говорите, перемирие? Хороший телефонный разговор, шаурма, Одесса и Трускавец?

И приколы давайте вспомним типа: А то что, Путин нападет?

Война никуда не исчезла. И не исчезнет, даже если все отвернутся. И независимо от фамилии президента это наша реальность.

Кстати, одичалые не продвинулись ни на шаг. Это уточнение, чтобы люди не нервничали в киевских кафе...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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