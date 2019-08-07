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    Хомчак розповів, як загинули морські піхотинці

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    <p>Поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців</p> - Хомчак розповів, як загинули морські піхотинці

    Поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців

    Начальник Генштабу повідомив, що військові ЗСУ проводили обладнання своїх позицій

    Четверо українських військовослужбовців, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Про це на брифінгу у середу, 7 серпня, заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

    «Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій. Як правило, такі обстріли носять рідкий характер, але вони є», - сказав Хомчак.

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    «Відповідь військові готові були надати, але за нашою інформацією, противник після обстрілу покинув свої позиції. І досі там противника нема», - додав начальник Генштабу.

    За його словами, станом на ранок 7 серпня від 00:00 жодного обстрілу в зоні ООС не було зафіксовано.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя.

    Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. 

    Джерело: УНН

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