Російський окупант у весільному костюмі розповів, як здався в полон мисливцям

Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму.

Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.

Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони».

Нагадаємо, взятий в полон під час боїв у Харкові російський офіцер зізнався, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну. Він також повідомив, що на захоплення Харкова керівництво дало окупантам три дні, проте вони не очікували супротиву від українців