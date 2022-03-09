  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Російський окупант у весільному костюмі розповів, як здався в полон мисливцям

    Ось яка вона &ndash; &laquo;потужна армія путіна&raquo;... - Російський окупант у весільному костюмі розповів, як здався в полон мисливцям
    Ось яка вона – «потужна армія путіна»...

    Загарбник стверджує, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення

    Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму.

    Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

    Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.

    Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони».

    Нагадаємо, взятий в полон під час боїв у Харкові російський офіцер зізнався, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну. Він також повідомив, що на захоплення Харкова керівництво дало окупантам три дні, проте вони не очікували супротиву від українців

    Теги: Росія СБУ війна полон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський окупант у весільному костюмі розповів, як здався в полон мисливцям