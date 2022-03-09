Російський окупант у весільному костюмі розповів, як здався в полон мисливцям
Загарбник стверджує, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення
Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму.
Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.
Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.
Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони».
Нагадаємо, взятий в полон під час боїв у Харкові російський офіцер зізнався, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну. Він також повідомив, що на захоплення Харкова керівництво дало окупантам три дні, проте вони не очікували супротиву від українців