На захоплення дали три дні: полонений російський офіцер розповів про бої у Харкові (відео)

З цілого взводу окупантів вижив лише офіцер та солдат, вони здалися в полон

Взятий в полон під час боїв у Харкові російський офіцер зізнався, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну. Він також повідомив, що на захоплення Харкова керівництво дало окупантам три дні, проте вони не очікували супротиву від українців. Відповідне відео з полоненим оприлюднила Служба безпеки України.

«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», – заявив офіцер.

З цілого взводу окупантів вижив лише офіцер та солдат, вони здалися в полон. Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.

Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.