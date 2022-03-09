Росія стрімко перетворюється на Іран та Венесуелу

Росіяни дорого заплатять за вбивство українських жінок та дітей

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Центральный банк России запретил снимать со счетов больше 10 тысяч долларов и продавать валюту физлицам. В России вопят, что это новые 90-е. Но нет. Это гораздо хуже. Потому что в 90-е нищета компенсировалась отсутствием подобных ограничений. Кто хотел – тот мог заработать. С валютой не было проблем.

Теперь же Россия стремительно превращается в Иран или Венесуэлу. Валюта исчезает. Это значит, что скоро появится черный рынок, на котором она будет нелегально продаваться по рыночному курсу, а параллельно с этим будет существовать официальный, фейковый курс.

Те, кто поумнее, уже взвыли, так как поняли, к чему все идет. Вот, например, посты на канале Ксении Собчак.

И это только самое начало. Вы, мрази, дорого заплатите за убийства украинских женщин и детей.

Джерело: блог Дениса Казанського

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