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    Думки вголос

    Росія стрімко перетворюється на Іран та Венесуелу

    У Росії кричать, що це нові 90-ті. Але ні. Це набагато гірше - Росія стрімко перетворюється на Іран та Венесуелу
    У Росії кричать, що це нові 90-ті. Але ні. Це набагато гірше

    Росіяни дорого заплатять за вбивство українських жінок та дітей

    Мовою оригіналу

    Центральный банк России запретил снимать со счетов больше 10 тысяч долларов и продавать валюту физлицам. В России вопят, что это новые 90-е. Но нет. Это гораздо хуже. Потому что в 90-е нищета компенсировалась отсутствием подобных ограничений. Кто хотел – тот мог заработать. С валютой не было проблем.

    Теперь же Россия стремительно превращается в Иран или Венесуэлу. Валюта исчезает. Это значит, что скоро появится черный рынок, на котором она будет нелегально продаваться по рыночному курсу, а параллельно с этим будет существовать официальный, фейковый курс.

    Те, кто поумнее, уже взвыли, так как поняли, к чему все идет. Вот, например, посты на канале Ксении Собчак.

    И это только самое начало. Вы, мрази, дорого заплатите за убийства украинских женщин и детей.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим
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    Росія стрімко перетворюється на Іран та Венесуелу