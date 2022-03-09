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    На Херсонщині окупанти затримали вже 400 мітингувальників

    На Херсонщині окупанти затримали вже 400 мітингувальників
    фото з відкритих джерел

    В Херсонську область введено підрозділи Росгвардії

    Російські окупанти на Херсонщині запровадили «адміністративно-поліцейський режим» через опір українців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    «У зв'язку з запеклим опором жителів Херсона, окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введено підрозділи Росгвардії, які вчинили неправомірне затримання понад 400 громадян України», – йдеться у повідомленні.

    Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.

    Також, херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.

    Під контролем окупантів перебуває місто Херсон, де відбуваються акції протесту місцевих мешканців проти окупації.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Херсонщина
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    На Херсонщині окупанти затримали вже 400 мітингувальників