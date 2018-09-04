Ryanair в Україні: яка справжня ціна дешевих квитків



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Епопея з виходом Ryanair на ринок авіаперевезень України тривала з 2017 року

Лише за цей рік Ryanair кілька разів міняв умови перевезення багажу

Авіакомпанія Ryanair, приходу якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс із України. Утім, не все так безхмарно. Дивіться, з якими проблемами можуть зіткнутися пасажири.

Ірландський лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс в Україну за напрямком Берлін-Київ. Українці радіють: авіакомпанію Ryanair називають найдешевшим лоукостером. Але яка справжня ціна дешевих квитків?

Майже всі літаки Ryanair - економ-класу. Це малий простір для ніг, незручні крісла, відсутність ковдр. Їжа і напої не входять до ціни квитка. Навіть за питну воду треба платити додатково. І ціна там зовсім не «лоукост».

Лише за цей рік Ryanair кілька разів міняв умови перевезення багажу. Раніше можна було брати дві сумки: валізу здати безкоштовно в багажний відсік, а невелику ручну поклажу взяти в салон. Тепер безкоштовно можна брали лише маленьку сумку, а за валізу треба додатково платити 180-240 гривень.

Джерело: Deutsche Welle