Омелян розповів, скільки українців подорожує літаками



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Профільний міністр хоче, щоб щонайменше 50% українців користувалися послугами авіакомпаній

Лише 5-7% українців користуються послугами авіаційних компаній.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Прямий».

«Лише 5-7% українців користуються послугами авіакомпаній. Я хочу, щоб ця цифра була 50% щонайменше, щоб мінімум 20-25 мільйонів українців літали і користувалися такими видами послуг. Це дуже просто зробити», - сказав Омелян.

За його словами, заради цього необхідно будувати аеропорти, знижувати ціни на авіаперевезення, адже коли буде справжня конкуренція - можна буде отримати справжню якість.

Він нагадав, що у понеділок, 3 вересня, відбувся перший рейс ірландського лоукост-перевізника Ryanair до Києва.