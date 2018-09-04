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    Омелян розповів, скільки українців подорожує літаками

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    Омелян розповів, скільки українців подорожує літаками

    Профільний міністр хоче, щоб щонайменше 50% українців користувалися послугами авіакомпаній

    Лише 5-7% українців користуються послугами авіаційних компаній.

    Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Прямий».

    «Лише 5-7% українців користуються послугами авіакомпаній. Я хочу, щоб ця цифра була 50% щонайменше, щоб мінімум 20-25 мільйонів українців літали і користувалися такими видами послуг. Це дуже просто зробити», - сказав Омелян.

    За його словами, заради цього необхідно будувати аеропорти, знижувати ціни на авіаперевезення, адже коли буде справжня конкуренція - можна буде отримати справжню якість.

    Він нагадав, що у понеділок, 3 вересня, відбувся перший рейс ірландського лоукост-перевізника Ryanair до Києва.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.
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