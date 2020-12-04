Що робити у разі задухи? Комаровський розкрив лайфхак для хворих на коронавірус

Повітрообмін у легенях при важких формах коронавірусу може забезпечити положення на животі

Лежати на животі необхідно всім, у кого виявили будь-яке ураження легень

Лікар і телеведучий Євген Комаровський поділився лайфхаком, який підказав йому один із глядачів. Доктор показав, як хворі, яким рекомендується спати на животі, можуть спростити собі життя.

На початку відео лікар нагадав, що важким хворим і пацієнтам в стані середньої тяжкості рекомендується лежати на животі - це один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легких.

«Коли у людини коронавірус у важкій формі, то один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легенях - положення на животі. Вірус вражає задні відділи легенів і коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалені, активізується повітрообмін. Це покращує стан людини, причому значно», - сказав Комаровський.

Водночас, сон на животі корисний і у разі середньої форми хвороби. «Будь-яке ураження легень, будь-яка задуха - треба лежати на животі», - радить Комаровський.

Він також додав, що людям з зайвою вагою складно прийняти таке положення. Проте він дав пораду: вийняти пружини з матрацу у області живота.