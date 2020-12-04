  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Що робити у разі задухи? Комаровський розкрив лайфхак для хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Повітрообмін у легенях при важких формах коронавірусу може забезпечити положення на животі - Що робити у разі задухи? Комаровський розкрив лайфхак для хворих на коронавірус
    Повітрообмін у легенях при важких формах коронавірусу може забезпечити положення на животі
    Фото з відкритих джерел

    Лежати на животі необхідно всім, у кого виявили будь-яке ураження легень

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський поділився лайфхаком, який підказав йому один із глядачів. Доктор показав, як хворі, яким рекомендується спати на животі, можуть спростити собі життя.

    На початку відео лікар нагадав, що важким хворим і пацієнтам в стані середньої тяжкості рекомендується лежати на животі - це один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легких.

    «Коли у людини коронавірус у важкій формі, то один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легенях - положення на животі. Вірус вражає задні відділи легенів і коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалені, активізується повітрообмін. Це покращує стан людини, причому значно», - сказав Комаровський.

    Водночас, сон на животі корисний і у разі середньої форми хвороби. «Будь-яке ураження легень, будь-яка задуха - треба лежати на животі», - радить Комаровський.

    Він також додав, що людям з зайвою вагою складно прийняти таке положення. Проте він дав пораду: вийняти пружини з матрацу у області живота.

    Теги: здоров'я лайфхак лікар хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies