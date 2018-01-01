Що загрожує Саакашвілі в разі депортації до Грузії

У Грузії Михайлу Саакашвілі закидають провину у кількох кримінальних справах

Серед них - розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту в центрі Тбілісі та побиття депутата. Саакашвілі загрожує 11 років ув’язнення. Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського



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Михайло Саакашвілі

У Грузії Михайлу Саакашвілі закидають провину у кількох кримінальних справах

Серед них - розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту в центрі Тбілісі та побиття депутата. Саакашвілі загрожує 11 років ув’язнення.

Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе. Михайлові Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.

Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним.

Джерело: Deutsche Welle