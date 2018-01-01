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    Що загрожує Саакашвілі в разі депортації до Грузії

    У Грузії Михайлу Саакашвілі закидають провину у кількох кримінальних справах
    Серед них - розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту в центрі Тбілісі та побиття депутата. Саакашвілі загрожує 11 років ув’язнення. Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського
    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    У Грузії Михайлу Саакашвілі закидають провину у кількох кримінальних справах

    Серед них - розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту в центрі Тбілісі та побиття депутата. Саакашвілі загрожує 11 років ув’язнення.

    Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе. Михайлові Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

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    Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.

    Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним.

    Джерело: Deutsche Welle

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