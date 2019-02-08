Сотні тисяч глядачів та феєрверк вагою в 4,5 тонни. Як Гонконг зустрів «рік Свині»



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Вистава тривала 23 хвилини

Помилуватися яскравим видовищем прийшло майже 300 тисяч осіб

10 мільйонів місцевих доларів асигнували спонсори на феєрверк в Гонконзі з нагоди настання Нового року за східним місячним календарем. У перерахунку це майже 35 мільйонів гривень.

На набережну бухти Вікторія-харбор помилуватися яскравим видовищем прийшло майже 300 тисяч осіб. Вистава тривала 23 хвилини. За цей час із трьох пришвартованих барж було випущено 23 тисячі зарядів загальною вагою в 4,5 тонни.

Вогняними спалахами в небі зображувалася цифра «8». Її вважають найщасливішим числом у китайській культурі.

Джерело: Радіо Свобода