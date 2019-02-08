  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Сотні тисяч глядачів та феєрверк вагою в 4,5 тонни. Як Гонконг зустрів «рік Свині»

    • Розсилка
    Вистава тривала 23 хвилини - Сотні тисяч глядачів та феєрверк вагою в 4,5 тонни. Як Гонконг зустрів «рік Свині»
    Вистава тривала 23 хвилини

    Помилуватися яскравим видовищем прийшло майже 300 тисяч осіб

    10 мільйонів місцевих доларів асигнували спонсори на феєрверк в Гонконзі з нагоди настання Нового року за східним місячним календарем. У перерахунку це майже 35 мільйонів гривень.

    Читайте також

    На набережну бухти Вікторія-харбор помилуватися яскравим видовищем прийшло майже 300 тисяч осіб. Вистава тривала 23 хвилини. За цей час із трьох пришвартованих барж було випущено 23 тисячі зарядів загальною вагою в 4,5 тонни.

    Вогняними спалахами в небі зображувалася цифра «8». Її вважають найщасливішим числом у китайській культурі. 

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Гонконг Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ