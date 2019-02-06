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    Реальні зарплати у світі зростатимуть, але дуже повільно

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    Реальні зарплати у світі зростатимуть, але дуже повільно

    В Центральній і Східній Європі ріст реальних зарплат в 2019 році складе 2%

    Консалтингова компанія Korn Ferry порахувала, що в 2019 році зростання реальної заробітної платні в світі із врахуванням інфляції складатиме до 1%. В 2018 році відповідний показник складав 1,5%. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

    Лідером по темпам росту заробітної платні буде Азія. При цьому в КНР відбуватиметься сповільнення темпів росту – із 4,2% в 2018 до 3,2% в 2019 році. В Японії буде спостерігатися іще більше падіння – із 1,6% до 0,1%. Найбільші темпи росту зарплати в Азії будуть в В’єтнамі і Сінгапурі – 4,8% і 3% відповідно. 

    В РФ приріст заробітної плати в цьому році складатиме 1,3% - в 2018 році цей показник був 3%. Цьому сприятиме збільшення інфляції до 5,5% на фоні росту ПДВ. В країнах Центральної і Східної Європи ріст реальних зарплат в середньому в цьому році складатиме 2% проти 1,4% в 2018 році.

    На противагу цьому в Західній Європі зростання складатиме лише 0,7% проти 0,9% минулого року. Така ж сама ситуація із ростом реальних зарплат в Північній Америці і Великій Британії – лише 0,6% протягом 2019 року. Цим двом регіонам буде важко стимулювати зарплати через низьку інфляцію і низькі відсоткові ставки.

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