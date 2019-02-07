На Мадагаскарі за рік від кору померли 300 осіб



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На острові Мадагаскар зафіксовано найсильніший спалах кору за останні десятиліття

За словами лікарів, захворювання поширюється через недостатнє охоплення вакцинацією

На Мадагаскарі зафіксовано найсильніший спалах кору за останні десятиліття, повідомляє CNN.

За даними міністерства охорони здоров'я, починаючи з 2018 року, понад 20 тисяч осіб захворіли, 300 з них - померли (в основному, діти).

Спалах вразив усі регіони та всі великі міста країни. За словами лікарів, захворювання поширюється через недостатнє охоплення вакцинацією.

Раніше Верховній Раді розповіли скільки українців захворіли на кір з 2017 року.

Також відомо, що за перший місяць 2019 року в Україні зафіксовано 15 095 випадків захворювання на кір.

На початку лютого у Кривому Розі від кору померла жінка.

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