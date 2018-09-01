Спроба отруєння? Соцмережі наполохало підозріле відео з Кирилом і Варфоломієм



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Патріархові Кирилу показали, який келих брати

Користувачі дійшли висновку, що могла йти мова про спробу отруєння

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на відео, яке було знято під час перемовин патріархів Варфоломія та Кирила 31 серпня.

На ньому видно, як чоловік підніс напої Кирилові. Коли той, намагався взяти один з келихів, інший чоловік направив його руку на другий келих. Після цього чоловік запропонував напої патріарху Варфоломію, той відмовився, а разом з ним інші ієрархи Константинопольської церкви.

На сторінці «Українська Помісна Православна Церква» у Facebook заявили, що келих підносив співробітник Федеральної служби охорони Росії. Під відповідним постом у пабліку користувачі дійшли висновку, що могла йти мова про спробу отруєння.

У той же час керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) підкреслив, що УПЦ КП не має жодного відношення до сторінки «Українська Помісна Православна Церква» у Facebook, не дивлячись на те, що її адміністратори використовують символіку Київського патріархату (патріарший герб). За його словами, цю сторінку раніше контролювала УПЦ КП, але у 2016 році втратила контроль над нею.

«Враховуючи зазначене та поширення в мережі посилань на публікації сторінки, як нібито публікації Церкви і зроблені нібито від її імені - офіційно інформую, що після втрати доступу до зазначеної сторінки вона втратила статус офіційної. Зараз сторінка контролюється анонімними особами (особою), які допускають поширення, серед інших публікацій, матеріалів замовного і провокаційного змісту. Тож використовуючи і поширюючи публікації цієї сторінки, користувачі повинні бути свідомі того, що користуються анонімним ресурсом, який маскується під офіційне джерело та має сумнівну попередню історію трансформацій», - сказано у заяві ієрарха.

Після заявив Євстратія (Зорі) адміністратори видалили фотографію патріаршого гербу з юзерпіку.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

З 1 по 3 вересня у Стамбулі відбудеться загальне зібрання єпископату Константинопольської Патріархії. Очікується, що на ньому обговорять питання про створення єдиної помісної української церкви.