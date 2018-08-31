Українська церква отримає Томос: Варфоломій оголосив своє рішення Кирилу



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Патріарх Московський Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій I

Кирило на запитання журналіста про те, як пройшла зустріч сказав «добре, добре»

Константинопольський Патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про впровадження рішення про автокефалію в Україні.

З такою заявою після закінчення зустрічі двох престоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні.

«Константинопольська Церква сильна і у неї є можливості по всьому світу. Вселенський Патріархат з його довгим життям і досвідом — перша церква в православній родині, він відіграє особливу роль. Тому рішення іноді виходять звідси. Головне питання, яке обговорювалося, — питання ситуації в Україні. Ви знаєте, що там розкол, що триває більше 25 років. Вселенський Патріархат вирішив використовувати всі шляхи, щоб вирішити питання надання автокефалії Українській православній церкві. Рішення було ухвалено в квітні. І ми імплементуємо це рішення. Про це було повідомлено Патріарху Кирилу під час його візиту» — зазначив Еммануїл.

Ієрарх наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Розмова Патріарха Варфоломія з патріархом Кирилом тривала дві з половиною години. Велику частину часу ієрархи розмовляли тет-а-тет у присутності перекладачів.

На початку зустрічі Патріарх Варфоломій тепло привітав гостя з Москви, проте відповідно до церковного протоколу не став називати його «Святійшим», натомість вживаючи слова звернення «Блаженство», що свідчить про верховенство Константинопольского Патріарха.

Також Варфоломій нагадав Кирилу про його вчителя, одного з найбільш ліберальних ієрархів РПЦ часів Радянського Союзу митрополита Никодима (Ротова). Зі свого боку Кирило нагадав Варфоломію, що вони знайомі з 1977 року.

Сам Кирило на запитання журналіста про те, як пройшла зустріч сказав «добре, добре».

Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП, також повідомив, що Вселенський Патріарх роз'яснив російській делегації, що рішення було прийнято, і що вже ведуться відповідні процеси.

Поки що ніякої заяви з боку російської сторони немає.

«Однак надходить більше інсайдерської інформації. Зокрема, що Московський патріарх пропонував провести міжнародну конференцію з питання української автокефалії, де б сторони виклали свої аргументи та історичні документи. Цю пропозицію можна взяти на озброєння - ПІСЛЯ проголошення Томосу провести таку конференцію, щоб спонукати МП визнати автокефалію.

Також обізнані з «внутрішньою кухнею» МП спостергіачі очікують, що провальні за підсумками переговори у Стамбулі можуть привести до кадрових рішень - патріарх спробує перекласти свою відповідальність на тих, хто безпосередньо займався «українським питанням» протягом попередніх років», - повідомив Зоря.

Зранку 31 серпня московський патріарх Кирило прибув до Стамбула на зустріч з Константинопольським Патріархом Варфоломієм.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

З 1 по 3 вересня у Стамбулі відбудеться загальне зібрання єпископату Константинопольської Патріархії. Очікується, що на ньому обговорять питання про створення єдиної помісної української церкви.

Джерело: Громадське