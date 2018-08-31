Сербський патріарх Іриней виступив проти надання томосу Україні



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Патріарх Сербської православної церкви Іриней

Іриней надіслав Вселенському патріарху Варфоломію листа

Патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос.

Про це повідомляється на сторінці «Балканський оглядач» у соцмережі Facebook.

Зазначається, що Іриней надіслав Вселенському патріарху Варфоломію великий лист, в якому він обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

Як повідомляється, уривки з листа Іринея оприлюднило грецьке релігійне агентство Romfea.

В якості причини для відправлення листа Іриней називає «турботу СПЦ про єдність Православної Церкви» після втручання Вселенського патріархату в Україні, яке, судячи з усього, призведе до надання томосу - автокефалії – місцевій церкві. Іриней наголошує, що єресь етнофілетизму є одним з найбільших зол сучасного православ'я.

За його словами, Вселенський патріархат, втручаючись в справи церкви в Україні «проти волі Російської православної церкви», знаходиться на шляху до впровадження нових параметрів і «згубної діяльності» в православ'ї, і такі плани є і для «Македонської православної церкви».

Надання автокефалії церкві в Україні сербський патріарх описує як «дуже ризикований, навіть катастрофічний» акт для єдності святого православ'я», а УПЦ КП називає розкольниками.

Таке рішення, на думку автора листа, буде означати ще і небратерську позицію по відношенню до Російської церкви.

Іриней порівнює «лідерів розколу в Чорногорії і Україні», та робить висновок, що, як і в Македонії, «ситуація в Чорногорії пов’язана з Україною».

Македонські ЗМІ, транслюючи ці звинувачення з листа Іринея, дійшли до висновку, що «сербський патріарх своїм скандальним листом поставив себе на місце судді Вселенського патріарха».

ЗМІ раніше повідомляли, що на 31 серпня запланований візит патріарха Російської православної церкви Кирила до Стамбулу. Візит відбудеться, як зазначено, на вимогу Кирила.

Анонсовано, що Кирило проведе зустріч з Варфоломієм і «компетентними органами Матері-Церкви з питань, що становлять взаємний інтерес».

На 1-3 вересня у Вселенської Патріархії вже запланований Синакс (Synaxis) - збори всіх єпископів цієї Церкви. Напередодні Синакса відбудеться чергове засідання Священного Синоду Патріархату. На думку деяких релігійних аналітиків, на Синоді і Синаксі буде розглядатися і «українське питання» - надання автокефалії церкві в Україні.