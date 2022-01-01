Канадський інженер зібрав різдвяну кулю, що генерує справжній сніг (відео)

Зібрана куля, яка надрукована на 3D-принтері, виробляє сніг за рахунок термоелектричних охолоджувачів

Канадський інженер Шон Ходжинс самостійно зібрав різдвяну кулю, здатну генерувати справжній сніг. Про це повідомляється на YouTube-каналі SeanHodgins.

У класичних скляних кулях штучний сніг падає під час струшування. Усередині цих сувенірів знаходяться новорічні фігурки.

При цьому канадець захотів оригінальнішого підходу.

Для реалізації свого задуму умільцеві довелося розібрати свій комп'ютер, звідти він дістав блок живлення, вентилятор, радіатори та процесорний кулер. Ці елементи системного блоку послужили охолоджувальною конструкцією.

Незабаром він помістив у кулю сніговика. Ходжинс сказав, що його зібрана куля, яка надрукована на 3D-принтері, виробляє сніг за рахунок термоелектричних охолоджувачів. Ще інженер передбачив усередині систему з кулером, процесором та блоком живлення.

До слова, президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів. Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.