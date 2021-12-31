Нехай 2022-й рік буде мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!
Треба наповнити серця надією на краще й духовною радістю
До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові і щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового!
Світський Новий рік невіддільно пов’язаний з Різдвом Христовим, недарма і літочислення «нашої ери» ведеться у всьому світі саме від тієї епохальної події.
Відчуття близькості Різдва вже незримо витає «у повітрі» і присутній також у новорічній символіці. Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Вифлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти.
Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу.
В ці святкові дні, коли наші серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забуваймо дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній.
Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!
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Джерело: блог Митрополита Епіфанія