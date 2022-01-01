Президент у новорічному привітанні похвалився тим, як налякав олігархів

Зеленський зазначив, що олігархи настільки бояться нового антиолігархічного закону, що прагнуть залякати всіх українців

Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

«А як ми налякали олігархів? Вперше вони бояться закону. Одного закону. Настільки бояться, що лякають всіх нас. Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави», – заявив Зеленський.

Він також похвалився ринком землі.

«Ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі. Це відзначають усі наші міжнародні партнери. Саме ті, про яких лякали, що вони від нас відвернуться», - додав президент.

Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.