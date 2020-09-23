У мережі показали дієвий спосіб уникнути запотівання окулярів при носінні маски (відео)



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Спосіб британки простий, але ефективний

Щоб скло не запотівало, треба застосувати «екологічно чистий засіб для миття посуду, що не містить агресивних хімікатів»

Британська телезірка Ненсі Біртвістл поділилася простим, але ефективним способом щодо запобігання запотіванню окулярів під час носіння захисної маски.

Про це пише Daily Mail.

Так, щоб скло не запотівало, вона застосувала «екологічно чистий засіб для миття посуду, що не містить агресивних хімікатів». Спершу героїня матеріалу видавила краплю миючого засобу на лінзу, після чого почала обробляти ним поверхню аксесуару. Після завершення процедури, вона витерла залишки маси ганчіркою.

Далі Біртвістл одягнула на обличчя і маску, і окуляри, щоб продемонструвати різницю між обробленою і необробленою лінзою.

Шанувальники телезірки, в свою чергу, подякували їй за корисну рекомендацію в коментарях під публікацією в Instagram.

«Як людина з жахливим зором, яка працює в сфері охорони здоров'я і повинна носити маску протягом довгих годин, хочу сказати, що ви тільки що врятували мені життя!», «Спасибі за це, Ненсі. Ви абсолютний геній», «О боже, це приголомшливо!» – пишуть підписники Ненсі Біртвістл.