Захист дихальних шляхів - актуальне питання: маска з чоловічої білизни
Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими
Дефіцит масок спонукає людей з різних країн шукати варіанти, як швидко і з підручних засобів зробити захист від коронавірусу.
Зокрема, у мережі Facebook оприлюднили відео, де маску від інфекцій роблять з чоловічої спідньої білизни.
Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими.
Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання.
Нагадаємо, вчора, 18 березня, у мережі показали лайфхак, як зробити маску за дві хвилини з паперових серветок.