Захист дихальних шляхів - актуальне питання: маска з чоловічої білизни



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Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими

Дефіцит масок спонукає людей з різних країн шукати варіанти, як швидко і з підручних засобів зробити захист від коронавірусу.

Зокрема, у мережі Facebook оприлюднили відео, де маску від інфекцій роблять з чоловічої спідньої білизни.

Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими.

Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання.

Нагадаємо, вчора, 18 березня, у мережі показали лайфхак, як зробити маску за дві хвилини з паперових серветок.