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    Захист дихальних шляхів - актуальне питання: маска з чоловічої білизни

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    Захист дихальних шляхів - актуальне питання: маска з чоловічої білизни

    Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими

    Дефіцит масок спонукає людей з різних країн шукати варіанти, як швидко і з підручних засобів зробити захист від коронавірусу.

    Зокрема, у мережі Facebook оприлюднили відео, де маску від інфекцій роблять з чоловічої спідньої білизни.

    Як зазначає авторка відео, головне, щоб «боксерки» були чистими.

    Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання.

    Нагадаємо, вчора, 18 березня,  у мережі показали лайфхак, як зробити маску за дві хвилини з паперових серветок.

    лайфхак Facebook епідемія коронавірус
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