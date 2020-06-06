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    Суспільство

    Рекомендовані листи тепер можна не вручати адресату? Новий лайфхак Укрпошти обурив клієнтів

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    Рекомендований лист тепер можна не вручати абоненту власноруч, а просто&nbsp; вкидати у його поштову скриньку - Рекомендовані листи тепер можна не вручати адресату? Новий лайфхак Укрпошти обурив клієнтів
    Рекомендований лист тепер можна не вручати абоненту власноруч, а просто  вкидати у його поштову скриньку

    Рекомендований лист за 40 грн тепер потрапляє у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн

    Укрпошта встановила 16 березня цього року порядок дій листоноші при доставці рекомендованих відправлень. Згідно з наказу Укрпошти № 265, рекомендований лист вартістю 40 грн потрапляє у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн. На це звернув увагу користувач соцмережі Фейсбук, який розмістив фото документа.

    документ Укрпошти
    документ Укрпошти

    Користувач зазначив, що Укрпошта запровадила новий лайфхак: «1. Ви надсилаєте рекомендований лист, вартість якого 40 гривень, сподіваючись, що абонент отримає його персонально.2. Листоноша вкидує його абоненту як звичайний лист за 10 грн. у поштову скриньку абонента. 3. Укрпошта вам доповідає про вручення відправлення. 4. Профіт з кожного рекомендованого листа 30 грн».

    Нагадаємо, у лютому цього року генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

    Ігор Смілянський 10 квітня у розпал епідемії корона вірусу повідомив, що держпідприємство підписало договір на поставку 500 автомобілів Fiat.

     

    лайфхак зарплата Укрпошта Ігор Смілянський
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