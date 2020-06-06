Рекомендовані листи тепер можна не вручати адресату? Новий лайфхак Укрпошти обурив клієнтів



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Рекомендований лист тепер можна не вручати абоненту власноруч, а просто вкидати у його поштову скриньку

Рекомендований лист за 40 грн тепер потрапляє у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн

Укрпошта встановила 16 березня цього року порядок дій листоноші при доставці рекомендованих відправлень. Згідно з наказу Укрпошти № 265, рекомендований лист вартістю 40 грн потрапляє у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн. На це звернув увагу користувач соцмережі Фейсбук, який розмістив фото документа.

документ Укрпошти

Користувач зазначив, що Укрпошта запровадила новий лайфхак: «1. Ви надсилаєте рекомендований лист, вартість якого 40 гривень, сподіваючись, що абонент отримає його персонально.2. Листоноша вкидує його абоненту як звичайний лист за 10 грн. у поштову скриньку абонента. 3. Укрпошта вам доповідає про вручення відправлення. 4. Профіт з кожного рекомендованого листа 30 грн».

Нагадаємо, у лютому цього року генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

Ігор Смілянський 10 квітня у розпал епідемії корона вірусу повідомив, що держпідприємство підписало договір на поставку 500 автомобілів Fiat.