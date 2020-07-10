У Празі зіштовхнулися два потяги



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Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Шкоду оцінюють у «мільйони»

У п’ятницю ввечері,10 липня, у Празі зіштовхнулися пасажирський регіональний і швидкий потяги.

Про це повідомляє у Twitter місцева поліція.

«У Празі поліція займається аварією поїздів. Поліцейські разом із пожежниками евакуюють понад 300 осіб», - йдеться у дописі.

Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом, в якому пасажирів не було. Кілька порожніх вагонів зійшли з колій.

Vlakový provoz je v místě částečně obnoven #policiepha pic.twitter.com/mxAim4jKUy — Policie ČR (@PolicieCZ) July 10, 2020

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Шкоду оцінюють у «мільйони».