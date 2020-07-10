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    У Празі зіштовхнулися два потяги

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    Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом - У Празі зіштовхнулися два потяги
    Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом

    За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Шкоду оцінюють у «мільйони»

    У п’ятницю ввечері,10 липня, у Празі зіштовхнулися пасажирський регіональний і швидкий потяги.

    Про це повідомляє у Twitter місцева поліція.

    «У Празі поліція займається аварією поїздів. Поліцейські разом із пожежниками евакуюють понад 300 осіб», - йдеться у дописі.

    Експрес зіштовхнувся з пасажирським поїздом, в якому пасажирів не було. Кілька порожніх вагонів зійшли з колій.

    За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Шкоду оцінюють у «мільйони».

    Чехія потяг залізниця аварія
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