Малолітні вандалки розтрощили вагон поїзда і похизувалися цим у Instagram (відео)



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Щонайменше дві дівчини брали участь у вандалізмі: одна ламала, інша знімала на смартфон Скріншот

Свої витівки хуліганки опублікували у соцмережах

Хуліганки підліткового віку розтрощили вагон приміського поїзда в № 6006 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». У відомстві додали, що це сталося вчора, 9 липня.

Свої «забавки» юні вандали знімали на відео та викладали «сторіс» у соціальну мережу Instagram.

«Сподіваємось, що Національна поліція України зреагує на цей випадок», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль. Тоді повідомлялося, що коли залізничники виявили пошкодження рухомого складу – вони повідомили про це поліцію. Але поки правоохоронці прибули на станцію Сокаль, хуліганів у потязі вже не було. Однак, уникнути відповідальності вандалам не вдалося. Правоохоронці розшукали їх.

«Так ось Володимир Саноцький, хуліган, який трощив вагон і також знімав свої витівки в «сторіс», отримав штраф у розмірі 8500 гривень», - повідомили в «Укрзалізниці».