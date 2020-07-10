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    Малолітні вандалки розтрощили вагон поїзда і похизувалися цим у Instagram (відео)

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    Щонайменше дві дівчини брали участь у вандалізмі: одна ламала, інша знімала на смартфон&nbsp; - Малолітні вандалки розтрощили вагон поїзда і похизувалися цим у Instagram (відео)
    Щонайменше дві дівчини брали участь у вандалізмі: одна ламала, інша знімала на смартфон 
    Скріншот

    Свої витівки хуліганки опублікували у соцмережах

    Хуліганки підліткового віку розтрощили вагон приміського поїзда в № 6006 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». У відомстві додали, що це сталося вчора, 9 липня. 

    Свої «забавки» юні вандали знімали на відео та викладали «сторіс» у соціальну мережу Instagram.

    «Сподіваємось, що Національна поліція України зреагує на цей випадок», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль. Тоді повідомлялося, що коли залізничники виявили пошкодження рухомого складу – вони повідомили про це поліцію. Але поки правоохоронці прибули на станцію Сокаль, хуліганів у потязі вже не було. Однак, уникнути відповідальності вандалам не вдалося. Правоохоронці розшукали їх.

    «Так ось Володимир Саноцький, хуліган, який трощив вагон і також знімав свої витівки в «сторіс», отримав штраф у розмірі 8500 гривень», - повідомили в «Укрзалізниці».

     

    Укрзалізниця Дніпро вандалізм потяг залізниця штраф поліція
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