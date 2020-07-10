«Укрзалізниця» готова відновити повноцінне сполучення у серпні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для повного відновлення залізничного сполучення необхідно поліпшення епідситуації в країні

У разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«У разі покращення епідемічної ситуації компанія планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення», - сказано у повідомленні.

За словами в. о. голови правління «Укрзалізниці» Івана Юрика, наразі компанія відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

«Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами уже в серпні», - цитує пресслужба слова Юрика.

Він також додав, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських.

«Наразі до Львова діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе та СВ, у плацкартних — у шаховому порядку. Але навіть із цими обмеженнями населеність поїздів складає близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів», — зазначив Юрик.

Керівник компанії закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах.

«Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції», — зазначив він.

Крім того, залізничники розглянуть доцільність встановлення на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.