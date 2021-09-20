  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    У Росії хлопець увірвався до університету та розстріляв студентів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У мережі з'явилися відео, як студенти вистрибують із вікон вишу - У Росії хлопець увірвався до університету та розстріляв студентів (відео)
    У мережі з'явилися відео, як студенти вистрибують із вікон вишу
    скріншот з відео

    За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний хлопець

    У Росії, у Пермському державному університеті, сьогодні вранці місцевий житель влаштував стрілянину, повідомляє пресслужба навчального закладу та російські ЗМІ.

    За даними пресслужби університету, в результаті стрілянини поранено одну людину. ЗМІ повідомляють, що є загиблі.

    У соцмережах публікують відео, як студенти вистрибують з вікон будівлі університету. Інші студенти закрилися в аудиторіях.

    За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

    «Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв», – йдеться в його пості в соцмережах.

    Він у деталях розповів, як проходив психіатра, купував зброю та готував напад.

    Спочатку він хотів напасти на колишню школу, але змінив рішення в кінці березня. Пише, що школа «була занадто неприємним місцем для того, щоб проводити там останні 10 хвилин свого життя».

    Телеграм-канал 112 повідомляє, що внаслідок стрілянини загинули три людини.

    Теги: Росія студенти напад університет стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії хлопець увірвався до університету та розстріляв студентів (відео)