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    Відділки поліції в Росії приведені в боєготовність після нападу під Воронежем

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    Нападник&nbsp;поранив поліцейського, після чого зник на автомобілі - Відділки поліції в Росії приведені в боєготовність після нападу під Воронежем
    Нападник поранив поліцейського, після чого зник на автомобілі
    фото: Baza / Telegram

    Невідомий чоловік здійснив напад на поліцейський відділок у Воронезькій області

    Сьогодні, 16 вересня, невідомий у військовій формі та бронежилеті, озброєний автоматичною зброєю, скоїв напад на поліцейський відділок у місті Ліски Воронезької області РФ.

    За даними місцевої поліції, о 5:30 ранку невідома особа проникла на територію районного відділу поліції, поранила співробітника, після чого зникла на автомобілі.

    фото: Baza / Telegram
    фото: Baza / Telegram

    Також за попередньою інформацією зловмисник влаштував вибух у відділку поліції.

    На фото, яке з’явилося у мережі, зображені руйнування біля входу в міське відділення МВС. Відзначається, що це наслідки вибуху якогось пристрою, який нападник привів у дію під час нападу на відділ.

    фото: Baza / Telegram
    фото: Baza / Telegram

    Російські поліцейські відділки привели в стан підвищеної боєготовності після атаки у Воронезької області, додає Telegram-канал Baza.

    За даними каналу, всі відділки і пости поліції в Центральній Росії приведені в стан підвищеної бойової готовності. Співробітники, які охороняють КПП, отримали бронежилети, їх випускають на зміну виключно з бойовою зброєю. Також посилені всі міські патрулі. За даними поліції, підозрюваний міг спробувати втекти в Білгородську область, його розшук триває.

    Видання Baza додає, що чоловік, який напав на відділ поліції в Лісках, причетний до потрійного вбивства. Злочинець перед нападом на поліцейського начебто приїхав вбив жінку та двох дітей. За попередніми даними, чоловік скоїв вбивство через побутовий конфлікт.

    До слова, у Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, серед них є діти.

    Теги: вибух Росія вбивство напад поліція злочинець розшук
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    Відділки поліції в Росії приведені в боєготовність після нападу під Воронежем