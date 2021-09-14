Нардеп Лерос назвав джерело, яке зливало йому скандальну інформацію про оточення Зеленського

Гео Лерос відреагував на появу відео, яке нібито доводить, що за спаленням своєї машини стоїть він сам

Позафракційний народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар був одним із його джерел інформації про оточення Володимира Зеленського. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я маю правило не здавати інформаторів, але його дії не залишають мені вибору. Тому я заявляю, що Столар був одним із моїх джерел інформації», – повідомив Лерос.

Причиною такого кроку стало те, що Столар, на думку Лероса, змонтував відео проти нього.

З Вадимом Столаром Гео Лерос познайомився 2016 року, задовго до свого депутатства, і співпрацював із ним як із меценатом низки проєктів, серед яких мурал, книга «Київ стріт арт», фільм «На життя старше».

«Зустрічі відбувались у його офісі. Мені було відомо, що пан Столар веде відеозапис всіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує, стало дійсно «сюрпризом», – написав народний депутат.

Лерос вважає, що поява змонтованого проти нього відео дає підстави вважати, що підпал його автомобіля – справа рук Столара, і слідство повинно перевірити цю версію. «Прошу правоохоронні органи допитати пана Столара та вилучити оригінали цих записів, які підтвердять всі написані тут слова!» – заявив Лерос.

Нагадаємо, нещодавно на одному із анонімних Telegram-каналів з’явилося відео із начебто нардепом Гео Леросом. На ньому нардеп начебто бере 60 тисяч євро від невідомого чоловіка. З ким саме йде розмова, автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. Вказується, що розмова з відео відбулася 24 липня минулого року. Там начебто Лерос запропонував зімітувати напад на себе, а перед тим анонсувати брифінг, на якому він би розповів про корупцію в столиці. Це начебто могло слугувати причиною нападу.

Наприкінці серпня 2020 року нардеп-«слуга» Гео Лерос повідомив у соцмережах, що його авто підпалили. У вересні 2020-го Лерос заявив, що на нього готують напад депутати-однопартійці Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві.

Пізніше «Слуга народу» виключила з фракції Гео Лероса.

У березні 2020-го Лерос оприлюднив відеозаписи, де особа, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса – веде переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.