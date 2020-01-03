Українці розгромили Росію на чемпіонаті з бального танцю



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У свої 11 та 10 років Матвій і Стефанія – чемпіони України зі спортивного бального танцю та майстри спорту

Українська ювенальна збірна розгромила Росію в Ірландії на чемпіонаті світу зі спортивного бального танцю та виборола перше місце в латиноамериканській програмі та третє – в європейській. Із вітчизняною командою спілкувалася Олександра Адамчук.

Уся команда не стримувала емоцій під час нагородження на чемпіонаті світу. Представники від Києва Матвій та Стефанія танцюють разом два роки. Уже тричі встигли взяти участь у змаганнях світового рівня. У свої 11 та 10 років Матвій і Стефанія – чемпіони України зі спортивного бального танцю та майстри спорту.

«Це дуже круто, дуже хеппі. Відчуття зашкалюють і хочеться боротися до кінця, щоб виграти цей турнір і стати найкращим. Енергетика інша, інша панель, інші судді, інші конкуренти», зауважив чемпіон світу зі спортивних бальних танців Матвій Діденко.

«Мені сподобалось, але атмосфера – я вже звикла», – каже чемпіонка Стефанія Шлінчак.

Восени 2019 Матвій та Стефанія в парному заліку вже перемагали на міжнародному конкурсі у Великій Британії. Щоб досягати такого рівня, доводиться тренуватися постійно.

«У нас тренування в день по три-чотири години», – зазначає Стефанія Шлінчак.

Юних чемпіонів тренує подружжя Вікторія та Євгеній Олехи. У фахівців уже 13-річний досвід такої роботи.

«Коли наша пара стояла на п'єдесталах і грав гімн, а позаду них великий прапор нашої країни – переповнює відчуття гідності та гордості. І вся підтримка, вся команда стає і співає цей гімн. Це дуже круто», – запевняє тренер Євгеній Олех.

Підготовка у спортсменів комплексна: розтяжка, масажі та, власне, хореографія. Тренери особисто продумують не лише танець, а й костюми та зовнішній вигляд конкурсантів.

«Ми завжди хвилюємося і це такі хвилювання – важкі. Але коли результат гарний, то емоції переповнюють», – переконує тренерка Вікторія Олех.

2020 року чемпіонат світу зі спортивного бального танцю відбудеться у Парижі. Українська команда вже розпочала підготовку.

Джерело: 5 канал