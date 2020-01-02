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    Визначилися півфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею

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    Збірна Чехії почала домашній чемпіонат з багатообіцяючої перемоги над Росією. але наступних чотири матчі, зокрема чвертьфінал шведам, програла - Визначилися півфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею
    Збірна Чехії почала домашній чемпіонат з багатообіцяючої перемоги над Росією. але наступних чотири матчі, зокрема чвертьфінал шведам, програла
    Aleš Krecl, Český hokej

    Останнім півфіналістом стала збірна Швеції

    Збірна Швеції cтала останнім півфіналістом молодіжного чемпіонату світу з хокею, який завершиться 5 січня у Чехії.

    Щойно в Остраві «Тре крунор» впевнено переграли у чвертьфінальному поєдинку господарів турніру і залишилися єдиною командою, яка виграла на цій першості планети усі п’ять матчів.

    Нападник Нільс Гоґландер, який закинув дві шайби і віддав результативну передачу, після цього поєдинку очолив список найкращих бомбардирів турніру. На його рахунку - 10 очок (шість голів і чотири асисти). Партнер Нільса за першою ланкою нападу Самуель Фаґемо, який відзначився двома асистами, відтепер має дев'ять очок (6+3) і йде в рейтингу найрезультативніших другим.

    Також дев’ять очок (5+4) після сьогоднішнього матчу зі словаками має капітан канадців Барретт Гейтон. А ось найкращий асистент чемпіонату Тревор Зеґрас, який з дев’ятьма передачами і без закинутих шайб очолював список після завершення групового турніру, після поразки збірної США від фінів (0:1) поповнити свій доробок уже не зможе.

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    Швеція U20 – Чехія U20 – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

    Шайби: 1:0 – Нільс Гоґландер (Самуель Фаґемо, Расмус Сандін, - більш.), 13:08. 2:0 – Гуґо Ґустафссон (менш.), 15:09. 3:0 – Нільс Гоґландер (Расмус Сандін, Самуель Фаґемо), 20:45. 4:0 – Віктор Содерстрьом – булліт (більш.), 44:04. 5:0 – Давід Ґустафссон (Нільс Гоґландер, Нільс Лундквіст, - більш.), 50:44

    Воротарі: Лукас Достал - Гюґо Алнефельт

    Кидки: 37 (16 + 11 + 10) – 23 (8 + 11 + 4)
    Штраф: 2 (2 + 0 + 0) – 35 (6 + 0 + 29)

    2 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

    Таким чином у півфіналах 4 січня збірна Швеції зустрінеться з командою РФ, а Канада гратиме з Фінляндією.

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