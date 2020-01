Визначилися півфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею

Останнім півфіналістом стала збірна Швеції

Збірна Швеції cтала останнім півфіналістом молодіжного чемпіонату світу з хокею, який завершиться 5 січня у Чехії.

Щойно в Остраві «Тре крунор» впевнено переграли у чвертьфінальному поєдинку господарів турніру і залишилися єдиною командою, яка виграла на цій першості планети усі п’ять матчів.

Нападник Нільс Гоґландер, який закинув дві шайби і віддав результативну передачу, після цього поєдинку очолив список найкращих бомбардирів турніру. На його рахунку - 10 очок (шість голів і чотири асисти). Партнер Нільса за першою ланкою нападу Самуель Фаґемо, який відзначився двома асистами, відтепер має дев'ять очок (6+3) і йде в рейтингу найрезультативніших другим.

And Nils Hoglander has his fourth goal of the tournament on the clean-up effort! pic.twitter.com/h1TZ4dvvQY