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    Чемпіонат світу з хокею. Торішній чемпіон переміг віце-чемпіона в 1/4 фіналу (відео)

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    Йоонас Оден (у центрі) - герой зустрічі з американцями - Чемпіонат світу з хокею. Торішній чемпіон переміг віце-чемпіона в 1/4 фіналу (відео)
    Йоонас Оден (у центрі) - герой зустрічі з американцями
    IIHF

    Єдину шайбу в третьому періоді закинув Йоонас Оден

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває в Чехії, визначився третій півфіналіст. Слідом за збірними РФ та Канади в 1/2 фіналу пробилися чинні чемпіони планети, гравці збірної Фінляндії.

    У чвертьфіналі Суомі в найменш результативному поєдинку чемпіонату здолали 1:0 американців. Переможну шайбу найрезультативніша на цьому турнірі друга ланка команди Раймо Гелмінена організувала в більшості. Причому далеко не гарантія, що Джек Друрі в боротьбі за власними воротами правила порушував. Суперник впав доволі картинно і рефері відправили центрфорварда «зірково-смугастих» на дві хвилини.

    Йоонас Оден, отримавши передачу від Крістіана Тануса, кинув з середньої відстані точно у верхній кут.

    США U20 – Фінляндія U20 – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

    Шайба: 0:1 – Йоонас Оден (Крістіан Танус, Вілле Гейнола, - більш.), 44:23

    Воротарі: Спенсер Найт – Юстус Аннунен

    Кидки: 30 (11 + 12 + 7) – 29 (10 + 6 + 13)
    Штраф: 33 (6 + 0 + 27) – 4 (0 + 2 + 2)

    2 січня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 451 глядач

    Додамо, що на торішньому молодіжному чемпіонаті світу ці суперники грали у фіналі і тоді теж із рахунком 3:2 перемогли фіни.

    У заключному поєдинку чвертьфінальної стадії о 21:00 розпочали гру збірні Швеції та Чехії.

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    чемпіонат світу хокей Крістіан Танус Юстус Аннунен Спенсер Найт Йоонас Оден Вілле Гейнола Джек Друрі Раймо Гелмінен
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