Чемпіонат світу з хокею. Торішній чемпіон переміг віце-чемпіона в 1/4 фіналу (відео)

Єдину шайбу в третьому періоді закинув Йоонас Оден

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває в Чехії, визначився третій півфіналіст. Слідом за збірними РФ та Канади в 1/2 фіналу пробилися чинні чемпіони планети, гравці збірної Фінляндії.

У чвертьфіналі Суомі в найменш результативному поєдинку чемпіонату здолали 1:0 американців. Переможну шайбу найрезультативніша на цьому турнірі друга ланка команди Раймо Гелмінена організувала в більшості. Причому далеко не гарантія, що Джек Друрі в боротьбі за власними воротами правила порушував. Суперник впав доволі картинно і рефері відправили центрфорварда «зірково-смугастих» на дві хвилини.

Йоонас Оден, отримавши передачу від Крістіана Тануса, кинув з середньої відстані точно у верхній кут.

Шайба: 0:1 – Йоонас Оден (Крістіан Танус, Вілле Гейнола, - більш.), 44:23

Воротарі: Спенсер Найт – Юстус Аннунен

Кидки: 30 (11 + 12 + 7) – 29 (10 + 6 + 13)

Штраф: 33 (6 + 0 + 27) – 4 (0 + 2 + 2)

2 січня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 451 глядач

Kristian Tanus with the no-look dish to Joonas Oden, and Finland breaks the deadlock! pic.twitter.com/kYL0k30UNl