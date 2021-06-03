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    Українські армія відстежила і знищила техніку бойовиків (відео)

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    Українські армія відстежила і знищила техніку бойовиків (відео)

    За допомогою безпілотника українські військові знищили російських найманців

    Після того як безпілотник ВСУ скинув бомбу на російських найманців, українські військові знищили ще одну схованку з боєприпасами і технікою ворога.

    Ефектне відео підриву розмістив на своїй сторінці в Facebook фронтовий волонтер Роман Доник.

    За його словами, бойовики напередодні дошкуляли ВСУ обстрілами, а потім сховали свою техніку в укриття – «зеленку». Українські бійці їх вистежили і скинули дві бомби з безпілотника. Схованка бойовиків ефектно злетів у повітря.

    За словами волонтера, воїни ЗСУ таким чином вирішили провчити знахабнілого ворога.

    На кадрах можна побачити, як з безпілотника падають дві бомби, а потім лунають кілька потужних вибухів.

    Коли саме була проведена операція ЗСУ – не вказано.

    Теги: ЗСУ армія військові безпілотник
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    Українські армія відстежила і знищила техніку бойовиків (відео)