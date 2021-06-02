Білорусь хоче заборонити польоти над Україною

Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO

Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір. Про це повідомляє білоруське державне інформагентство Белта, цитуючи заяву Департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі.

Білорусь збирається звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших країн, які в односторонньому порядку, порушуючи міжнародні зобов’язання, встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору білоруським авіаперевізникам.

У департаменті заявили, що ухвалене Україною рішення про обмеження використання повітряного простору країни білоруськими повітряними судами порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і угоди між урядами Білорусі та України про повітряне сполучення 1995 року, які забороняють дискримінацію іноземних повітряних суден за національною ознакою.

«З огляду на ці інциденти є сумніви у достатньому забезпеченні Україною безпеки польотів, а також її об’єктивності та неполітизованості у ставленні до Білорусі. У зв’язку з цим авіаційні органи влади Білорусі не радять міжнародним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України», – йдеться у заяві.

Тим часом, президент Володимир Зеленський заявив, що створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. «Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія знаходиться під командуванням білоруського режиму», – наголосив Зеленський.