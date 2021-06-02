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    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС

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    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС

    Військовослужбовці із поставленим завданням впорались

    Артилеристи окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується у Гайсині, провели чергові тактичні навчання з бойовою стрільбою на одному із полігонів в районі відведення ООС. Метою практичних тренувань було удосконалити знання та навички військовослужбовців.

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    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС
    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС
    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС
    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС
    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС

    Про це повідомляють в Операції об'єднаних сил.

    «Злагодженість, швидкість, влучність – особовий склад підрозділу вкотре довів свій високий професійний рівень. Командування бригади зазначило, що військовослужбовці із поставленим завданням впорались», – йдеться у повідомленні.

    «Боги війни» з Вінниччини запевняють, готові підтримати побратимів з інших родів військ в разі бою.

    Теги: армія військові навчання Вінниччина
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    Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС