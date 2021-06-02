Артилеристи з Вінниччини провели навчальні стрільби в районі ООС

Військовослужбовці із поставленим завданням впорались

Артилеристи окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується у Гайсині, провели чергові тактичні навчання з бойовою стрільбою на одному із полігонів в районі відведення ООС. Метою практичних тренувань було удосконалити знання та навички військовослужбовців.

Про це повідомляють в Операції об'єднаних сил.

«Злагодженість, швидкість, влучність – особовий склад підрозділу вкотре довів свій високий професійний рівень. Командування бригади зазначило, що військовослужбовці із поставленим завданням впорались», – йдеться у повідомленні.

«Боги війни» з Вінниччини запевняють, готові підтримати побратимів з інших родів військ в разі бою.