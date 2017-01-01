Летальна зброя для України: Турчинов не розуміє, чому США зволікають

США вже кілька разів ухвалювали рішення про поставки зброї Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не вбачає підстав для затягування процесу поставок летальної зброї до України стратегічними партнерами. Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві. «США вже кілька разів ухвалювали таке рішення, але від ухвалення рішення до поставки ми ніяк не можемо пройти цей



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США вже кілька разів ухвалювали рішення про поставки зброї Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не вбачає підстав для затягування процесу поставок летальної зброї до України стратегічними партнерами. Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«США вже кілька разів ухвалювали таке рішення, але від ухвалення рішення до поставки ми ніяк не можемо пройти цей проміжок, але я сподіваюся, що це станеться. Це для нас принципово і з політичної позиції, тому що це виконання зобов'язань із гарантування нашої безпеки і незалежності, і я переконаний, що немає сьогодні підстав і пояснень, чому наші стратегічні партнери затягують питання військово-технічного співробітництва, поставок і виробництва сучасної летальної зброї», - сказав Турчинов.

Він також зазначив, що військово-технічне співробітництво, зокрема і поставки летальної зброї, не знімаються з порядку денного.

У суботу в США прийняли важливе рішення щодо надання Україні «Джавелінів».

Як повідомляв «Главком», комітети з питань збройних сил США Палати представників і Сенату затвердили «компромісний» проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, що передбачає $350 млн для України, в тому числі у вигляді летальної зброї.

У ніч на п’ятницю, 17 листопада, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету з $350 мільйонами для України. Тепер документ має підписати президент США.

Американський аналітичний центр Heritage Foundation, який називають мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, 23 листопада оприлюднив доповідь із закликом озброїти Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна