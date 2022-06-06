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  3. Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)
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    Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)

    Влучний постріл наших воїнів - Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)
    Влучний постріл наших воїнів
    скріншот з відео

    Від техніки загарбників майже нічого не залишилось

    Бійці 98-го окремого батальйону тероборони «Азов» спалили бойову машину піхоти російських загарбників.

    Відео бойової звитяги виклали у телеграм-каналі батальйону.

    «Ліквідовано чергову техніку орків», – написали наші захисники.

    Нагадаємо, українські захисники «приземлили» російський штурмовик Су-25 над Оріховим Запорізької області. Про це написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ», – прокоментував Єрмак.

    Теги: росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)