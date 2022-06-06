Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)

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Нагадаємо, українські захисники «приземлили» російський штурмовик Су-25 над Оріховим Запорізької області. Про це написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Від техніки загарбників майже нічого не залишилось

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