Українські воїни знищили БМП окупантів (відео)
Від техніки загарбників майже нічого не залишилось
Бійці 98-го окремого батальйону тероборони «Азов» спалили бойову машину піхоти російських загарбників.
Відео бойової звитяги виклали у телеграм-каналі батальйону.
«Ліквідовано чергову техніку орків», – написали наші захисники.
Нагадаємо, українські захисники «приземлили» російський штурмовик Су-25 над Оріховим Запорізької області. Про це написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ», – прокоментував Єрмак.